Bayburt Lisesi halk oyunları ekibi Türkiye finallerinde

Artvin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar, Gençler Halk Oyunları Grup Yarışmalarında Bayburt'u temsil eden Bayburt Lisesi ekibi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Merkez Spor Salonunda 2022-2023 Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Grup Müsabakalarına Artvin, Bayburt, Ardahan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Ordu, Rize, Trabzon ve Erzurum illerinden 9 halk oyunu ekibi ve 320 öğrenci katıldı.

3 gün devam eden müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve başarı belgeleri verildi. Türkiye finalleri için Bayburt'a dönen ekip, hazırlıklara başlayarak birinci olmak adına çalışmalarını sürdürüyor.