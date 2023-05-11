Bayburt- Malatya Bilim Kardeşliği projesi başladı

Dr. Mutlu Türkmen liderliğinde farklı disiplin alanlarında çalışmaları bulunan 26 akademisyenin katılımı ile Malatya'da başladı.

Bayburt Üniversitesinden yola çıkan proje ekibinin Malatya'ya ulaşmasıyla vakit geçirmeden başlayan 'Bilim Kardeşliği' etkinlikleri, 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Eğitimlerde, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilen çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyum sağlamalarına katkı sunulması için bilimi kardeşlik temelinde uyarlayan bir dayanışma hedefleniyor. Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Erkan Yarımkaya'nın yürütücülüğünü üstlendiği proje dahilinde Malatya il merkezindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine; astronomi, robotik, insansız kara ve hava araçları, 3D modelleme, yenilenebilir enerji, kodlama, sensör teknolojisi, müzik, dokuma, model uçak, drama, ebru sanatı, e-öğrenme, mobil uygulamalar, arttırılmış gerçeklik, benzetim (simülasyon), deneyler, dijital oyunlar, geleneksel Türk okçuluğu, bocce gibi farklı disiplinlerde seminer ve eğitimlerin verileceği proje, Bayburt Üniversitesinin deprem bölgesiyle dayanışma örüntülerinin bilim yönünü güçlendirecek.

Etkinliklerin genel çerçevesi hakkında açıklama yapan proje yürütücüsü Doç. Dr. Yarımkaya, "Planlanan etkinlikler, eğlenceli ve etkileşimli uygulamalarla katılımcılara sunulacak olup bilimsel bilgiyi yaparak-yaşayarak, kalıcı-izli bir şekilde elde etmelerini önemsiyoruz. Şenlik süresince elde edilebilecek bilgi, deneyim ve bilimsel araştırma motivasyonu sayesinde katılımcıların bilimsel çalışmalara olan ilgilerinin artmasına, bilimin keyifli yönünü keşfetmelerine, bilimsel okuryazarlıklarının gelişmesine, bilgi, bilim ve bilim şenliğine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine, bilim ve teknoloji farkındalıklarının artmasına, yeni bir sanat ve spor dalıyla ilgilenmelerine ve bilimin günlük hayatın her alanında olduğunun farkına varmalarına destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

Projenin açılış töreninde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, zor zamanlarda sorunları aşmanın en önemli toplumsal duyuları arasında yer alan dayanışmaya vurgu yaparak, "Sorunlarımız büyüdükçe ve güçlendikçe, ortak sorunlar odağında bir araya gelen ve kardeşlik ağları ören biz bilim kamularının ödev bilinci ve sosyal sorumluluk güdüleri de güçleniyor. Türkiye, büyük bir ülkedir ve bu ülkenin her bir ferdi; diğer fertlerin sorunlarının çözümünde rol almayı, acıyı ve mutluluğu paylaşmayı bir değer olarak addeder. Bugün, Malatya'mız ile Bayburt'umuz arasında kurmakta olduğumuz Bilim Kardeşliği, ortak tarihsel köklerde yükselen kültürümüzün geleceğini de ortak kılmak için önemlidir. Bilim, kültür ve tarihi kolektif belleğimizde harmanlayan bu projenin, geleceğimizin kurucu güçleri arasında yer alan gençlerimizin yeniden sosyal bağlılık hissi kazanması ve geleceğe umutla bakması yönünden hepimize hayırlı olmasını temenni eder; proje paydaşlarımıza, Malatya il erkânına ve acıları umuda dönüştürmek üzere birlikte yola çıktığımız tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise, yaşamış olduğumuz büyük afete rağmen eğitimin devamlılığının önemine değinerek, “Geleceğimiz olan evlatlarımız için yapılan her türlü eğitim desteğini önemsiyoruz. Bu projenin öğrencilerimize çok önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Özverili çalışmalarından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere projede emeği geçen akademik ve idari personele teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.