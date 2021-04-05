Bayburt Milli İrade Platformu, emekli amirallerin bildirisini reddetti

Bayburt'ta Milli İrade Platformu bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

Bayburt kent merkezinde toplanan grup 103 emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair yaptıkları açıklamalarını kınayarak kabul etmediklerini bildirdi.

Bayburt Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman ordusunu, karada, denizde ve havada etkin gücü ile başarılar kazandığı bu günlerde Libya'da, Azerbaycan'da, Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs'ta, mavi vatanda ve daha birçok yerde önemli mücadelelerin verildiği ve başarıların elde edildiği dosta düşmana gösterilirken, milletimizin göz bebeği olan ordumuzun moral ve motivasyonunu etkilemek, siyaseti yönlendirmek gibi eskilerde kalma, geçerliliğini yitirmiş köhne görüşler ve bildirilerin yayınlanması düşence ve fikir özgürlüğü olarak asla değerlendirilemez. Bu bildiriyi yayınlayanlar, ordumuz içinde görev yapmaktan onur duyan ve cesaretle görev ifa eden askerlerimizin yüreğini de yaralamıştır. Bu bildiriyi Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarının da kabul etmediğini hatırlatmak istiyoruz. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. ‘Hodri Meydan!'. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, ilk adım olarak “emekli amiral” tanımına sığınma imkânları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. Vesayet seviciler bilmelidir ki, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş yeni bir ahittir. Bayburt Milli İrade Platformu olarak darbe imalı bildirileri asla kabul etmiyoruz.”