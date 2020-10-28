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Bayburt Müftüsü Başoğlu basın mensuplarıyla biraraya geldi

Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Müftü Başoğlu, Bayburt'ta görev yaptığı süre boyunca kurum içinde yaptığı çalışmaları anlattı. Müftülük olarak il genelindeki cami ve kuran kurslarında yaptığı çalışmalara değinen Başoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla basın mensuplarına Kuran-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.


Müftü Başoğlu'nun basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmaya Müftü Yardımcıları Şeyda Emine Yılmaz ve Abdullah Aksoy'da katıldı.

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