Bayburt Ortaokulu yaptığı projeyle bölge yarışmasına davet edildi

2204-B ortaokul öğrencilerini kapsayan araştırma projeleri yarışmasına Bayburt'tan 18 projeyle başvuru yapılırken Bayburt Ortaokuluna ait '2'nin Gizli Mesajı' adlı proje bölge aşamasına katılmaya hak kazandı.

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 14 bin 883 proje başvurusu yapıldı. Bayburt Ortaokulu öğrencilerinin matematik alanındaki projesi, bin 440 proje arasında yer bularak bölge yarışmasına davet edildi.

Üslü ifadeler konusuyla birlikte kriptoloji alanının öğrenciler için öğretici ve ilgi çekici bir etkinliğe dönüştürülmesini amaçlayan proje, öğrencilere üslü ifadeleri kullanarak şifreleme algoritması tasarlamayı sağlıyor. Öğrenciler, şifreyi çözmeye çalışırken üslü ifadeler konusunda kendilerini geliştirerek aynı zamanda şifreleme algoritmaları ile tanışıp inceleme fırsatı buluyor. Projenin, kullanılan ders içi etkinliklerden farklı yapıda olması sebebiyle öğrenciler için dikkat çekici ve ilgilenmeye değer olması da beklenen hedefler arasında.

22-23 Mayıs tarihlerinde Erzurum'daki bölge yarışmasına çevrimiçi katılacak olan öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları projeyi tanıtarak Türkiye Finallerine kalmayı hedefliyor.