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Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.


Bayburt Özel İdare Sporda 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine maçın ertelenmesi için talepte bulunulmuştu.


Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu maçı ileri bir tarihe erteleyerek, şu açıklama yapıldı:


“Pazar günü saat 15.00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor- Elazığspor com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Covid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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