Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.
Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.
Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.