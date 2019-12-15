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Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.


Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.


Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.


Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.

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