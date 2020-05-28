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Bayburt Özel İdare Spor'da teknik direktörlüğe Ali Nail Durmuş getirildi

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'da teknik direktörlüğe Ali Nail Durmuş getirildi.


Yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandıran Türk futbolunun başarılı ismi Ali Nail Durmuş, Bayburt Özel İdare Spor'a Teknik Sorumlu olarak imza attı.


Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Tamer Saka, "Türk futbolunun başarılı ismi olan Ali Nail Durmuş'la her konuda anlaşma sağladık. Yaptığımız anlaşma neticesinde Ali Nail Durmuş hocamıza Bayburt sporumuzu teslim ettik” dedi.


Bayburt Özel İdare Spor'un yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş'da başarı için çabalayacaklarını söyledi.

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