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Bayburt Özel İdarespor, Bülent Topuzoğlu'yla prensipte anlaştı

Bayburt Özel İdarespor, tecrübeli teknik direktör Bülent Topuzoğlu’yla prensipte anlaştı.

Bayburt Özel İdarespor, tecrübeli teknik direktör Bülent Topuzoğlu'yla prensipte anlaştı.


2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığının kendisine verileceği açıklanan işadamı Şemsettin Çalışkan'ın deneyimli Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile tüm şartlarda anlaştığı ve tecrübeli hocanın bugün itibariyle Bayburt'ta gelerek görevine başlayacağı kaydedildi.


Bayburtspor'da futbol oynayan, sonrasında 1999 yılında Bayburtspor'da teknik direktörlük yapan Bülent Topuzoğlu, Bayburt Özel İdarespor'u BAL Ligi'nden üçüncü lige çıkarmış, 2013 ve 2015 yıllarında Bayburt Özel İdarespor'u çalıştırmıştı.

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