Bayburt Özel İdarespor evinde 24Erzincan'a 1-0 yenildi

Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 2'nci haftasında 24Erzincanspor'u konuk etti. Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Furkan Ulu hakem üçlüsü yönetti.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte tribünlerde yerini alan Bayburtsporlu taraftarlar maçı heyecanla beklediler. 20'nci dakikada kırmızı siyahlı ekipten 99 numaralı oyuncu Mustafa Batuhan Altıntaş 24Erzincanspor'un golünü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda skor değişmeyerek konuk takım 24Erzincspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya her ikim takım da istekli başladı, 64'ncü dakikada Bayburtspor, Erzincan kalesini yokladı. Faul yapan Bayburtsporlu oyuncu gelen gol şansını iyi değerlendiremedi ve 1-0 olan skor değişmedi.

5 dakika uzatma verilen maç, 24Erzincanspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

Ligin 3'ncü haftasında Bayburt Özel İdarespor deplasmanda Bitexen Düzcespor ile karşılaşacak.