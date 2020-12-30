Bayburt Özel İdarespor evinde kayıp

Lig Kımızı Grup'ta oynanan maçta Bayburt Özel İdarespor kendi evinde Mamakspor'a 2-1 mağlup oldu.

Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Mamakspor'un 2. dakikada kazandığı serbest vuruş atışında top kalecide kalırken, 8. dakikada ise Bayburt Özel İdarespor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 19. dakikada Bayburt Özel İdrarespor, serbest vuruşu gole çeviremedi. İlk yarıda daha etkili oynayan ama gol yollarında şanssız olan Bayburt Özel İdarespor, 29. dakikada kalesinde gol gördü. Kalecinin topa erken çıkmasını değerlendiren Görkem Can Güner 29. dakikada topu boş kaleye gönderdi. 0-1.

Golün ardından 33 ve 35. dakikalarda iki net pozisyonu daha harcayan Bayburt Özel İdarespor 40. dakikada Mehmet Daniş'in golüne engel olamadı. 0-2.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayburt Özel İdarespor'un kaçırdığı goller ve direkten dönen topu hafızlarda kaldı. 80. dakikada Akın Açık'ın vuruşunda top rakip oyuncuya çarpıp gol oldu. Maç Mamakspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayburt Özel İdarespor, 19. hafta maçında 6 Ocak'ta deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.