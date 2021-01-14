İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt Özel İdarespor evinde kayıp

Bayburt Özel İdarespor, erteleme maçında ligin güçlü ekiplerinden Sakaryaspor’a 4-2 mağlup oldu.

Bayburt Özel İdarespor, erteleme maçında ligin güçlü ekiplerinden Sakaryaspor'a 4-2 mağlup oldu.


Bayburt Özel İdarespor, erteleme maçında ligin güçlü ekiplerinden Sakaryaspor'a mağlup oldu. Kırıkalerilispor mağlubiyetinin ardından Bülent Topuzoğlu ile yolları ayıran Baburt Özel İdarespor, Sakaryaspor karşısına Şerif Bayram gözetiminde çıktı. Karşılaşma Sakaryaspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


Gençosman Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan maçın 10. dakikasında Sakaryaspor Muhammet Reis'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 18. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden Nezir Özer topu filelerle buluşturarak durumu 1-1'e getirdi.


39. dakikada Abadulaziz Solmaz ile yeniden üstünlüğü sağlayan Sakaryaspor, golün ardından maça hakimiyetini iyice kaybeden Bayburt Özel İdarespor karşısında üçüncü golünü ilk golü atan Muhammet Reis'le buldu. 44. dakikada gelen gol ilk yarının sonucunu belirledi: 1-3


Maçın ikinci yarısında 71. dakikada Abdulaziz Solmaz, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydeden isim oldu. Maçın 90. dakikasında ise Bayburt Özel İdarespor Deniz Solmaz'la ikinci golünü buldu.


Karşılaşma Sakaryaspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.