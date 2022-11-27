Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 16'ncı haftasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Bayburt Özel İdarespor kendi evinde 7-0 yenildi.

Gençosman Stadyumu'nda 14.00'te başlayan maçı Onur Bingöl, Mikail Can, Mehmet Dura üçlüsü yönetti. Ligde tutunma mücadelesi veren ve 8 puanda olan Bayburt Özel İdarespor karşısında maça hızlı başlayan Esenler Erokspor, 10'uncu dakikada Sertaç Çam'ın golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Berk İsmail Ünsal ceza sahasından topa sert bir şekilde vurarak takımının 2'nci golünü attı. Esenler Erokspor, Bayburt Özel İdarespor karşısında 2-0 skorla avantajlı duruma geldi. 4 dakika uzatma verilen maçta ilk yarı Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 48'nci dakikada Sertaç Çam ile 3'üncü gole uzandı. Durum 3-0 oldu. 4 dakika arayla 52'ncı dakikada 4'ncü gole Muharrem Öner ile ulaşan Esenler Erokspor, skoru 4-0 yaptı. Gollerin yağmur gibi yağdığı maçta 68'inci dakikada takımının 5'nci golünü atan isim yine Muharrem Öner oldu, durum 5-0'a geldi. Gollerin peş peşe geldiği maçta 78'nci dakikada Esenler Erokspor'da Zahit Fındık 6'ncı golü atarak, farkı altıya çıkardı. 86'ncı dakikada takımının 7'nci kendinin 2. golünü atan Zahit Fındık, skoru 7-0 hale getiren isim oldu. 1 dakika uzatma verilen maç, Esenler Erokspor'un 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor, ligin 17'nci haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak.