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Bayburt polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Bayburt’ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ü.Ö., F.T., M.B. isimli şahısların uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların kullandığı araç kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.


İkinci operasyonda ise A.K. ve İ.O. isimli şahısların Bayburt'u güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların kullandığı araç kent girişinde durdurularak yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.


İki operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

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