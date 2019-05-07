Bayburt POMEM heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Ufuk Sami Günel ile eğitmen komiserler Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan makamında kabul ettiği POMEM Müdürü Günel ile beraberindeki heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bayburt POMEM'in gerek eğitim kalitesi gerekse tesisleşme ve fiziki kapasite itibariyle standartlarının arttığını, kampüste bu yıl yapılacak olan ilave yatırımlar ile daha da örnek bir merkez haline geleceğini dile getiren Vali Pehlivan buradan mezun olan adayların Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aldıkları eğitime uygun olarak görevlerini en iyi şekilde icra ettiklerini kaydetti. Vali Pehlivan huzur ve güvenin sağlanması ile suç ve suçluyla mücadelede emniyet teşkilatının en büyük dayanağının nitelikli personel olduğuna işaret ederek Bayburt POMEM'in bu noktada üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.

Vali Pehlivan, bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu POMEM Müdürü Günel ile beraberindeki eğitmen komiserleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek görevlerinde üstün başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarete POMEM Müdürü Ufuk Sami Günel ile birlikte Başkomiser Ahmet Kasap, Komiser Yardımcıları Yunus Çatan, Bayram Ali Çebi, Elif Çelik Memiş, Emrullah Ünal, Murat Balcı, Serdar Arslan, Eşref Deniz ile Ömer Gül katıldı.