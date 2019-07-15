Bayburt protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Bayburt protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arpalı'da Şehit Polis Memuru Ömür Erbay ve Çatıksu'da Şehit Polis Memuru Muammer Ateş'in aileleri ile Yukarı Kırzı'da Gazi Arif Lüleci'yi ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an okunup duaların edildiği ziyaretlere Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal katıldı.

Vali Pehlivan, “Aziz milletimiz, şehit ve gazi ailelerini kendi değerlerinden, kendi ailelerinden daha üstün tutmaktadır. Millet olarak her vesileyle bu teveccühü, bu ilgiyi gösteriyoruz. Çünkü millet olarak sizlere minnet borcumuz var. Devletimiz de hamdolsun şehit ve gazi yakınlarımızın ihtiyaçlarına, dertlerine, isteklerine karşı oldukça duyarlı davranıyor. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu nedenle sizlerin huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürmesi, bizi bahtiyar edecektir. Tarih boyunca kutsal vatan topraklarımızın müdafaası için büyük beldeler ödedik” dedi.