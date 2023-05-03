Bayburt şehir müzesine kavuştu

Bayburt Belediyesi tarafından 2019 yılında şehir müzesi yapılması amacıyla Bayburt Valiliğine devredilen, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bugün 'Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi' olarak hizmete açıldı.

Müze için düzenlenen açılış töreninde Bayburt Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterilerini sergiledi. Davetliler tarafından büyük beğeni toplayan halk oyunları gösterilerinin ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci açılış konuşması yaptı. Müzenin yapımı ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Pekmezci, "Bayburt valiliğimizin içten ve samimi çalışmaları sonucunda Dede Korkut Şehir Müzemizin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Ne acı bir kaderdir ki şehrimizin bir müzesi yoktu. Müze olması amacıyla yıllar boyunca Kavallılar Konağı'na çok sayıda onarım yapıldı. En sonunda da maalesef yıkım kararı alındı. Bizler Bayburt Belediye Meclisi olarak bir meclis kararı aldık ve şerhimizde bir eksiklik olarak gördüğümüz şehir müzesinin yapımı için bu binayı en kısa sürede Bayburt Valiliği'ne tahsis ettik. Bugün gururla bir müzeye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizlere yaşatan başta sayın valimize ve onunla beraber gece gündüz çalışan arkadaşlarına Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum" İfadelerini kullandı.

"Böyle bir tarihi ve kültür müzesine Dede Korkut adını vermek bizim için çok derin anlamlar ifade ediyor" diyerek konuşan Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Valiliğine, Bayburt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Müzenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Cüneyt Epcim, "Bayburt Dede Korkut Şehir Müzemiz irfanî geleneğimize, Bayburt'un geleceğine, gelecekle geçmiş arasında bir irtibat kurmasına, Bayburt'un Dede Korkut markasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bayburt Dede Korkut Şehir Müzemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra yapılan Dede Korkut duasının ardından müzenin açılışının gerçekleştirilmesiyle protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar müzeyi gezdiler. Müze hakkında merak edilenleri tek cevaplayan Vali Epcim, davetlilere müzeyi gezdirerek, müze hakkında bilgiler aktardı. Müzeyi gezen Bayburtlular ise müzeyi çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Müzenin açılış törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.