İhlas Haber Ajansı

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Bayburt seyir terasına kavuştu

Bayburt Belediyesinin vizyon projelerinden olan ve yapımı tamamlanan Bamsı Beyrek Seyir Terası halkın hizmetine sunuldu.


Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt'un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek'in adını taşıyan seyir terası projesi çalışmalarında sona gelindi.


Yapım çalışmaları biten projede Duduzar Dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesini protokol üyeleriyle gezen Başkan Hükmü Pekmezci, teras hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Vatandaşların kullanımına açılan terasın, resmi açılışı ise edinilen bilgiye göre yaz aylarında Bayburt ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek.

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