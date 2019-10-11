Bayburt ‘ta patates hasadı başladı

Bayburt'ta Tarla Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında özel idare katkılı tohum desteklemesi yapılan patates ekim alanlarında hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının politika, stratejik plan ve programlarına dayalı çiftçilere kazanç sağlayıcı bitkisel üretim desenlerini belirlemek için Bayburt'ta bitkisel ürün çeşitliliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında patates ekim alanlarının genişletilmesi için İl Özel İdare Katkılı tohum desteği yapılan patates ekim alanlarında hasat dönemi başladı. Hasat hakkında bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “Özellikle son bir haftadır patates sökümü yoğunlaştı. Patatesleri pazara sunmak için depolayan üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını almak istiyor. 2019 üretim sezonunda patates üretim alanlarının artırılması için İl Özel İdaresi katkılı uyguladığımız Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli dağıtımını yaptığımız 83 ton patates tohumluğunun hasat işlemleri başladı. İlimiz genelinde 4 bin 200 dekar ekim alanına sahip patatesin üretim miktarı hali hazırda 14 bin tondur. İlimiz iklim koşullarında üretimi uygun ve çiftçiye daha fazla kazanç sağlamak için sulanabilir tarım arazilerinin değerlendirilmesinde patates ve şeker pancarı ayrı bir öneme sahiptir. Devam eden sulama yatırımlarının tamamlanması sonucu temel hedefimiz patates ekim alanlarını ilimiz genelinde 20 bin dekara ulaştırmak ve üreticiye emeğinin karşılığını alacağı bir kazanç kapısı aralamaktır. Temennimiz tüketicinin mutfağımızın vazgeçilmezi olan patatesi tercih ederken lezzeti ile aranan bir tat olan Bayburt' ta yetişen patatesi tercih etmesi ve ilimiz üretimini desteklemesidir. Hasadın ilimiz üreticilerine bereketli olmasını diliyorum." dedi.