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Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt’ta beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor.

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor.


Bayburt'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geceleri en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kent merkezinde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları unutulmuyor. Belediyeye bağlı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği yerlere kuru mama ve yiyecek bırakılıyor. Daha önceden bırakılan mama kapları ise yıkanıp tekrardan mama ile dolduruluyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, “Havaların soğuk olmasından dolayı sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde şehrin farklı noktalarına hayvanlar için kuru mama ve yiyecek bırakıyoruz. Kuşlar içinde buğday bırakıyoruz” dediler.

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