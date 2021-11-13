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Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler kar beyaz

Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köylerde kış erken bastırdı.

Arazinin tamamen karla kaplandığı köylerde dışarı salınan küçükbaş hayvanlar yiyecek ot bulmakta zorlandı.


Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu Köylerinde kış etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde çiftçilikle uğraşan bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını belirli saatlerde araziye saldı. Karla bütünleşen koyun sürüsü güzel görsel oluşturdu.


Karla birlikte köylerde dondurucu soğuklar da etkisini artırdı.

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