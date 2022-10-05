Bayburt Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında 67. sırada yer aldı

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde 81 il arasında Bayburt 67. sırada yer aldı.

94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer buldu. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.

Tabloda bu yıl Bayburt 37,11 genel endeks puanı ile 67. sırada yer alırken ilk 10 şu şekilde oluştu:

1- İstanbul: Genel endeks puanı: 68,9

2- Ankara: Genel endeks puanı: 66,13

3- İzmir: Genel endeks puanı: 62,39

4- Tekirdağ: Genel endeks puanı: 61,46

5- Kocaeli: Genel endeks puanı: 59,98

6- Antalya: Genel endeks puanı: 59,1

7- Yalova: Genel endeks puanı: 58,07

8- Bursa: Genel endeks puanı: 57,13

9- Eskişehir: Genel endeks puanı: 56,84

10- Trabzon: Genel endeks puanı: 53,38