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Bayburt Ülkü Ocakları'ndan belediye ziyaretleri

Bayburt Ülkü Ocakları, mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


İlk olarak Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret eden Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Ötünç ve yönetim kurulu, daha sonra Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'ı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'i ve Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ü ziyaret ettiler.


Ziyaretlerinde; belediye başkanlarına tebriklerini sunup, hayırlı olmasını dilediler.

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