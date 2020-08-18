Bayburt Üniversitesi, ‘Bayburt Balı'nın tanıtımına devam ediyor

Dr. Selçuk Coşkun, TRT-Erzurum Radyosu canlı yayınına katılarak ‘Bayburt Balı'nın tanıtımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dr. Selçuk Coşkun, TRT-Erzurum Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Ömer Ergedik'in yaptığı “Doğu'nun Sesi” programına katılarak, yakın zamanda Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Bayburt Balı'nın tanıtımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TRT-Erzurum Radyosu canlı yayınına katılan Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalarla, ulusal ve uluslararası alanda ‘Bayburt Balı'nın tanıtımına yönelik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da ‘Bayburt Balı'nın ayırt edici özellikleri olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu ifade eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulunda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yöredeki bal üreticilerine destek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Rektör Coşkun, organik arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik Bayburt Üniversitesi tarafından birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlendiğini ifade etti. Bu tür faaliyetlere katılan bal üreticilerinin arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmelerini sağlamak adına arı, kovan gibi arıcılık malzemelerinin dağıtımının da yapıldığını belirten Rektör Coşkun, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesine kazandırılan birçok ekipman ile de üretilen balların daha sağlıklı analizlerinin yapılabilmesine yönelik faaliyetlerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

‘Bayburt Balı'nı diğer ballardan ayıran özellikler nelerdir sorusuna ise; “Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında yer alan Bayburt ovası 1400 ile 1750 metre rakımları arasında farklı düzlük ve ovalardan meydana gelmektedir. Bu ova ve düzlükler Bayburt balının ayırt edici özelliklerinden olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerini etkileyen birçok farklı bitki türünün yetişmesine olanak sağlamaktadır. Arıcılığa son derece elverişli olan bu coğrafi özelliklerle birlikte ve birçok endemik bitkininde yer aldığı Çoruh Nehri'nin bölgeye has florasının bulunması Bayburt ilinde üretilen balın kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, yaz aylarında bal arıları için çoğalma ve bal üretimi için uygun imkânların varlığı da arıcılık faaliyetleri için ve ‘Bayburt Balı'nın ayırt edici özellikleri bakımından önemli unsurlardır.” şeklinde cevap verdi. Rektör Coşkun, 'Bayburt Balı'nda tespit edilen değerlerin Anzer Balı ile çok benzer olduğunu da sözlerine ekledi.

Bayburt Balının tescil süreci ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Rektör Coşkun, 'Bayburt Balı'nın Bayburt Üniversitesi tarafından laboratuvar ortamında incelenmeye alındığını aktararak; “Alanında uzman arkadaşlarımız Bayburt'ta 67 çeşit çiçekten bal yapıldığını ve aynı zamanda bu çiçek çeşitliliğinin tıbbi ve aromatik bitkiler olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerinde 'Bayburt Balı'nın diğer ballardan ayırt edici birçok özelliğinin olduğuna yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ettik ve bir ay önce 'Bayburt Balı' üniversitemizin girişimleriyle tescillenmiş oldu.” dedi.