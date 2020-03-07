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Bayburt Üniversitesi ‘Bilek Güreşi' takımından büyük başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi ‘Bilek Güreşi’ takımı Türkiye 2’ncisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Bayburt Üniversitesi ‘Bilek Güreşi' takımı Türkiye 2'ncisi oldu.


Turnuva boyunca başarılı şekilde mücadele eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi takımı sporcularından 80 kilogramda Berkant Karakaşoğlu sağ ve sol kolda altın madalya, 75 kilogramda Furkan İpek sağ kolda altın madalya, 70 kilogramda Rabia Kayahan sağ ve sol kol da altın madalya kazandı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda toplamda 5 altın madalya elde eden Bayburt Üniversitesi Bilek Güreşi takımı Türkiye 2'ncisi oldu.

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