Bayburt Üniversitesi bowling hakemlik kursuna ev sahipliği yaptı

Bayburt Üniversitesi, 11-12 Kasım tarihlerinde, Bâbertî Külliyesi, Kültür Merkezinde bulunan Bowling Salonunda, Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu tarafından organize edilen “Bowling Hakemlik Kursu”na ev sahipliği yaptı. Kurs, aynı zamanda Bowling Türk Milli Takımı antrenörlüğünü de yürüten, Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Ümit Yıldırım tarafından verildi. Farklı branş ve iş alanlarından 8 adayın katıldığı kurs sonucunda başarılı olan adaylar, Bayburt ile birlikte, Türkiye'nin farklı illerinde başlayan “2021-2022 Ferdi Bowling Ligi” ve sezon içerisinde yapılacak turnuvalarda görev alacaklardır.

Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Bayburt Üniversitesi olarak, sürekli gelişmekte olan altyapımız ve alanında uzmanlaşmış akademisyenlerimizle, yalnızca akademik alana değil, aynı zamanda sportif faaliyetlere de desteklerimiz devam edecektir. Bowling hakemlik kursuna katılan bütün adayları ve eğitmenimizi kutlar, kendilerine hayırlı görevler dilerim.” dedi.