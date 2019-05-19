İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm'de ilk dönemini final sınavıyla tamamladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Dijital Dönüşüm’ Kapsamında belirlediği 8 pilot üniversite arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, öğrencilere yönelik ‘Dijital Okuryazarlık’ dersi final sınavıyla birlikte ilk dönemi başarıyla tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ‘Dijital Dönüşüm' Kapsamında belirlediği 8 pilot üniversite arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, öğrencilere yönelik ‘Dijital Okuryazarlık' dersi final sınavıyla birlikte ilk dönemi başarıyla tamamladı.


Türkiye çapında 8 pilot üniversitede Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen final sınavına toplamda 36 bin, Bayburt Üniversitesi'nden 5817 öğrenci katıldı. Ara sınavda olduğu gibi yoğun katılımın gözlendiği final sınavı esnasında Bâbertî ve Dede Korkut Külliyelerinde yılın en hareketli ve renkli günlerinden biri yaşandı. Dersleri Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi'nden alan öğrenciler, dersten geçmek için 20 soruluk testi cevapladı.


Öğrenciler, Dijital Okuryazarlık dersi kapsamında sürekli iç içe bulundukları bilgisayar ve mobil teknolojilerinin anahtar kavramlarını öğrendiklerini, daha bilinçli birer kullanıcı olduklarını söylediler.


İlk dönemi başarıyla tamamlanan ve akademik personelin de aldığı Dijital Okuryazarlık dersinin kilit rolüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dijital Dönüşüm'de teknik altyapı ve yazılım hamleleri kadar, teknolojiyi kullanması beklenen insan gücü eğitimimin de önemli olduğunu ifade etti. İnsan ve teknoloji birlikteliğini en etkin şekilde kurmak istediklerini dile getiren Rektör Coşkun, ilk dönem itibariyle başarılı bir grafik gözlemlediklerini belirtti. Coşkun, öğrencilerin ve akademik personelin dijital teknolojileri yakından tanımalarını sağlayan ders çıktılarının, sahadaki uygulamalara aktarılması durumunda başarının gerçek sonucunu elde edeceklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.