Bayburt Üniversitesi, ‘en yeşil' üniversiteler arasında yer aldı

Üniversitelerin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarına göre uluslararası düzeyde hazırlanan listede yer alan Bayburt Üniversitesine sertifika verildi.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek üniversitelerde çevre konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Üniversiteleri IU Green Metric Ağı (UI Greenmetric World University Rankings), üniversiteleri kampüs ortamı, altyapı, enerji, atıklar, su tüketimi, ulaşım ve eğitim gibi değişkenler ile değerlendiriyor.

Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusunda gösterdikleri çabalarını uluslararası düzeyde izleyen kuruluş listeyi, 6 farklı ana kategori ve 24 farklı alt kategoride oluşturuyor.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan bu platformda, 2018 yılında 81 ülkeden 719 üniversite bulunurken, bu sayı 2019'da 85 ülkeden 780 üniversiteye yükseldi. Söz konusu ağda Türkiye'den ise 41 üniversite yer aldı.

Bayburt Üniversitesi de ‘2021 yılında UI Green Metric Jakarta Dünya Sıralamasında Sürdürülebilirlik' konusunda sertifika almaya hak kazandı.