Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu

Şampiyonaya, Bayburt Üniversitesini temsilen Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Muhammet Şimşek katıldı. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi olan Şimşek, gösterdiği performansla, 90 kiloda Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Toplam 96 sporcunun katıldığı turnuvada; Bench-press kategorisinde 110 kg, Squat kategorisinde 161 kg, Deadlift kategorisinde ise 180 kg kaldırarak toplamda 451 kiloya ulaşan Şimşek, Bench-press ve Powerlifting kategorilerinde iki gümüş madalya kazandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı mutluluğunu ifade eden Şimşek, desteklerinden ötürü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile hocalarına ve antrenörlerine teşekkürlerini iletti.

Oldukça yeni ve genç bir kulüp olan Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün her geçen gün yeni bir başarısıyla gururlandıklarını kaydeden Rektör Türkmen; “Nitelikli öğrenciler yetiştirerek Türk sporuna değer katma hedefimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Haltercimiz Muhammet Şimşek ve Antrenörümüz Ömer Faruk Aksoy ile hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.