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Bayburt Üniversitesi ‘Gökkafes' ekibi, Boğaziçi Çelik Köprü Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

Öğrencilere yönelik olarak bu yıl 13.

kez düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışmasında 24 ön başvuru arasından son 16'ya kalmaya hak kazanan Bayburt Üniversitesi Gökkafes ekibi, finallerde 2. olarak önemli bir başarıya imza attı.


İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Furkan Yılmaz, Murat Kurtuluş, Halil Kaçar, Ahmet Maden, Abdullah Ertan ve Asiye Çoban'ın bulunduğu Gökkafes ekibi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Musa Artar öncülüğünde geliştirdikleri Çelik köprü tasarımlarıyla birçok ekibi geride bırakarak başarı geleneğini sürdürdü. Proje hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Artar, geçtiğimiz yılki yarışmada Özgür Yunuslar adlı öğrenci ekibimizin kazandığı 3.'lük ödülünü hatırlatarak, İnşaat Mühendisliği Bölümünde başarı çıtasını her yıl yukarıya çektiklerini ve önümüzdeki yıl ilk sırayı almayı hedeflediklerini söyledi. Artar, köprülerinde gün doğumunu sembolize ederek atalarımızın Çanakkale Zaferinden ilham aldıklarını belirtti. Atalarımızın bizler için çektikleri sıkıntılar sayesinde aydınlık geleceklere ulaştığımızı kaydeden Artar, insanların karanlık zor günlerde umutlarını asla kaybetmemeleri, asla pes etmemeleri ve mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.


Ödül kazanmanın emeklerinin karşılığı olarak kendilerini memnun ettiğini söyleyen Gökkafes öğrenci ekibimiz ise, kolektif dayanışma ve güçlü danışmanlığın başarıyı getirdiğini dile getirdiler. Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar'ın öğrenci projelerini önemsediklerini ve yarışmalara katılımı teşvik ettiklerinin altını çizen öğrencilerimiz, teşekkürlerini ileterek bu vizyonlu yaklaşımın meyvelerini kısa sürede topladıklarını ifade etti.

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