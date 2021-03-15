Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları alınmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, Bayburt Üniversitesine rektör adaylığı için bugünden itibaren 26 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuru alınacak.

YÖK, Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

İlana göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 26 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek. Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

İlanda, “Zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 15/03/2021 tarihinden 26/03/2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi, b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, c) Ekte sunulan formatta rektör adayı bilgi formu, d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge, e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge, f) Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.” denildi.