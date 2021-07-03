Bayburt Üniversitesi ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı arasında protokol imzalandı

İşbirliği protokolü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile vakfın kurucusu Kenan Yavuz tarafından imzalandı.

Protokole göre; 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde kurulan butik otelde yerli ve yabancı turistlerin Bayburt gastronomisi ile buluşmalarını sağlamak ve Bayburt'un sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına katkı sunmak, üniversite ve vakıf işbirliğinde, yerel ve kültürel değerleri ön plana çıkaracak etkinliklerin düzenlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Protokolde ayrıca; Üniversite tarafından, Anadolu ve Bayburt'un kadim kültür zenginliğinin görünür kılınmasında saha ve akademik çalışmalar yapılması, yerel lezzetler, coğrafi işaretli yemekler ve mutfak sunumunu yüksek hizmet kalitesi ile buluşturacak uygulamalar yapılması, gençlere yönelik festivaller düzenlenmesi ve öğrencilerin staj, mesleki öğretim ve uygulama derslerinde vakfın destek vermesi, bölgenin sosyokültürel ve sosyoekonomik hayatına katkı sağlayacak projelerde işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

İşbirliği protokolünün hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Türkmen, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi hayata geçirilerek, şehrimizin kültür ve turizmine önemli zenginlik katmıştır. Hem imzaladığımız protokol çerçevesinde hem de bizlere ihtiyaç duyulan her alanda müzelerimize her türlü desteği sağlayacağız. Şehrimizin turizm potansiyelini arttırmak, gençlerimizin gelişimini destekleyecek tüm projelerde kendileri ile sürekli ve etkin bir işbirliği içerisinde olacağız. Özverili yaklaşımları ve misafirperverliklerinden ötürü işadamı Kenan Yavuz'a teşekkür ediyorum.” dedi.