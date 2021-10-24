Bayburt Üniversitesi kan kaybediyor

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla kurulan URAP tarafından yapılan açıklamada Bayburt Üniversitesi 346,3 puanla 121 devlet üniversitesi arasından 93'ncü sırada yer aldı.

Bayburt Üniversitesi, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 121 devlet üniversitesi arasında 87. sırada yer almıştı.

Yayımlanan raporda 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasından da Bayburt Üniversitesi tüm kriterlerden aldığı 346,3 puanla 53'ncü sıraya geriledi.

Bayburt Üniversitesi, URAP sıralamasında geçtiğimiz yıl 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite arasında 45. sırada yer almıştı.

Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanı gibi kriterlerin yer aldığı sıralamada Bayburt Üniversitesi puanını geçen yıla oranla 26,29 puan düşürdü. Bu yıl, üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP, açıkladığı 2021-2022 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.