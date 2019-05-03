Bayburt Üniversitesi Kariyer Haftası, öğrencilerle sektör profesyonellerini buluşturdu

Bayburt Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında, ‘Profesyonel Dünyada Yerinizi Bulun' sloganıyla gerçekleştirdiği Kariyer Haftası, kariyer planlamasının ve sektörel eğilimlerin tüm bileşenlerini kapsayan etkinlikleriyle öğrencilerin mezuniyet sonrası yol haritalarına ışık tuttu.

Yeni nesil üniversitelerin sektörle yakın işbirliği içerisinde hareket etme ve girişimci öğrenciler yetiştirme ihtiyaçları doğrultusunda kurulan Bayburt Üniversitesi Kariyer Merkezi, Trabzon'da düzenlenen Kariyer Fuarı'na katılımın ardından ikinci büyük etkinliğine imza attı. Mezunların sektöre doğrudan entegre olmaları ve profesyonel kimlikle doğru bir kariyer planlaması yapmaları hedefiyle düzenlenen Kariyer Haftası, sektör profesyonellerinden mezunlara, öğrenci topluluklarından kişisel gelişim uzmanlarına kadar zengin bir yelpazeyi öğrencilerle buluşturdu. Üç gün süren etkinlikler, kariyer planlamasının bağlantılı olduğu insan kaynakları ve mesleki profesyonellik kriterleri temelinde tasarlandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yazıcı'nın katıldığı Açılış Oturumuyla başlayan etkinliklerin ilk gününde, geçmiş dönem mezunlarından Gülden Kavcı, Çağrı Taşçı ve Hatice Kübra Elmas'ın katıldıkları Mezunlar Oturumu ve ÜniFM, Dege-T, Türk Kızılayı, İEEE ve Engelsiz Yaşam Öğrenci Topluluklarının ve Kulüplerinin temsilcilerinin katıldıkları Kulüpler Oturumuna sahne oldu. Prof. Dr. Bayraktar, üniversiteye yönetsel bakışlarının merkezinde öğrencilerin bulunduğunu hatırlatarak, üreten ve girişimci ruhla sektörü yönlendirme kabiliyetine sahip öğrenci profili hedeflediklerini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Yazıcı ise, öğrencilerin toplumsal fayda ve artı değere dönüşebilecek enerjilerinin çoğu zaman yanlış kariyer planı ya da danışman eksikliğine bağlı nedenlerle doğru hedefe yönlenmediğine dikkat çekti. Bayburt Üniversitesi olarak parlak ve üretken bir öğrenci kitlesini bünyelerinde topladıklarını dile getiren Yazıcı, doğru kariyer danışmanlığı ve planlama hamleleriyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek sektör profesyonellerini yetiştirebileceklerinin altını çizdi.

Haftanın ikinci gününde ise, Hocam Akademi'den Ümit Koç'un katıldığı Kariyer Yolu Oturumu ve Aşkale Çimento A.Ş.'nİn İnsan Kaynakları Müdürü Haluk Şancı'nın katıldığı Aşkale İnsan Kaynakları Oturumu düzenlendi. İkinci gün oturumlarında sektörel yönelimlerin ve insan kaynakları yönetimindeki yeni trendlerin profesyonel ağızlardan öğrencilere aktarılması sağlandı. Öğrenciler merak ettikleri konularda sektör profesyonelleri ile etkileşim kurarak kariyer hedeflerine yönelik tavsiyeler aldılar.

Haftanın üçüncü ve son gününde ise, İş-Kur İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özdemir'in katıldığı İŞKUR Oturumu ve Çamsan İnsan Kaynakları Müdürü Emre Yüksel'in katıldığı Çamsan İnsan Kaynakları Oturumu düzenlendi. İnsan kaynakları planlaması ve işe alım süreçlerinde belirlenen iş tanımları gereği mezunlardan beklenenlerin konuşulduğu oturumlarda, İş-Kur'un girişimcilik yaklaşımları ve Türkiye'deki piyasa yönelimleri masaya yatırıldı.

Kariyer Haftası'na katılan öğrenciler, mezuniyet sonrası kariyerleri hakkında önemli bilgiler edindiklerini ve birçok soru işaretini ortadan kaldırarak kendilerine net hedefler koyabildiklerini ifade ettiler. Kamu sektöründe çalışmayı düşünen öğrencilerin önemli bir kısmı ise, girişimcilik ve özel sektör dinamikleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra fikirlerinin değiştiğini söylediler. Öğrenciler Kariyer Haftası için Kariyer Merkezi'ne ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a teşekkürlerini ilettiler.