Bayburt Üniversitesi öğrencilerden ‘Milli Mücadelenin 100. Yılı' konulu sergi

Yılı' konulu afiş sergisi Bayburt'un ardından Samsun'da gerçekleşti.

Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı ve Milli Mücadelenin 100. Yılı münasebetiyle Öğr. Gör. Figen Meşeli danışmanlığında özel konseptli afiş tasarımları hazırlayan Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, eserlerini Bayburt Üniversitesi'nin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde sergiledi.

Eğitim Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleşen Afiş Sergisi, Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Alper Kesten ve Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, öğretim üyeleri Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Serpil Çelebi, Doç. Dr. Nevin Özdemir, Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Figen Meşeli ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Öğr. Gör. Yavuz Kaan Konuk ile öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden yoğun ilgi gören Sergi, asırlık Mücadelenin ruhunu yaşattı.

‘Bayburt Türkiye'dir sözünü anlamlı bir etkinlikle anlatmak istediklerini dile getiren öğrenciler, tasarımlarını Milli Mücadelenin başlangıç noktasında sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Danışman Öğr. Gör. Figen Meşeli ise, Milli Mücadele ruhunun ülkenin her yerinde aynı heyecanla yaşadığını göstermek için öğrencileriyle birlikte bu dönemki derslerini 19 Mayıs konseptine ayırdıklarını ifade etti. Çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Meşeli, her yıl farklı bir Milli Mücadele konseptini sergileyeceklerini ve geleneksel buluşmalar gerçekleştireceklerini dile getirdi. Meşeli, Bayburt ve Samsun gibi farklı coğrafyalardaki vatan topraklarını anlamlı bir amaç etrafında bir araya getiren serginin açılmasında katkıları bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'a, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne ve Eğitim Fakültesi'ne teşekkürlerini iletti.

Sergi sonrasında Bandırma Vapuru'nu gezen ve Milli Mücadele etkinliklerine katılan öğrenciler bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.