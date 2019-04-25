Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Geleceğe Pedal Çevirdi'

Bayburt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası münasebetiyle ‘Bayuni Geleceğe Pedal Çeviriyor' ismiyle bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Sağlıklı yaşam ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, Geleneksel ve modern değerleri yaşayan bir kampüs dinamiğinde bütünleştiren Bâbertî Külliyesi'nin tanıtımı da yapıldı. Bayburt'un dünyaya açılan yüzü olan Bâbertî Külliyesi ana giriş kapısından hareket ederek 8 kilometrelik parkuru izleyen öğrenci ekibi, turunu Eğitim Fakültesi önünde tamamladı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman tarafından takdim edildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, bisiklet sürmeyi gündelik yaşamlarının doğal bir parçası haline getireceklerini ifade ederek, sosyal sorumluluk mesajı vermekten memnuniyet duyduklarını söylediler.