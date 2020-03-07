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Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden mevlit programı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından İdlib’de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlid-i şerif okutuldu.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlid-i şerif okutuldu.


Baberti Külliyesi Mustafa Köseoğlu Camii'nde, cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına, Bayburt Üniversitesi personelleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Mevlit programı öncesinde cemaate gül suyu ile lokum ikram edildi.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından okunan ilahi ve kasidelerle devam etti. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için daha öncesinde okunan hatimlerin duasının da alındığı mevlit programı, Bahar Kalkanı Harekâtı'na ve Mehmetçiğe destek için edilen duaların ardından sona erdi.

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