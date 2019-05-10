Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden teknik gezi

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören 20 kişilik öğrenci grubu Baymak Akademi tesislerinde teknik gezi gerçekleştirdi. Teknik gezide uzmanlardan firmanın çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgi alan öğrenciler ardından üretim bandını, üretimi tamamlanan kombileri ve parçaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamada pekiştirebilmeleri amacıyla sektörün en büyüklerinden olan Baymak BDR Thermea Group firmasını ziyaret eden öğrenciler, Akademik Sorumlu Mustafa Bozkurt ve Makine Mühendisi Şahin Özkan tarafından hazırlanan ve firmanın çalışmaları, uygulamaları, ısı pompası, yoğuşmalı ısıtma sistemleri, fotovoltaik pilleri ve yenilenebilir enerji teknolojilerini içeren sunumları dinledi. Teknik gezinin eğitim odaklı bölümünde ise, Isıtma Grubu Ürün Müdürü Emre Koçkan, merkezi sistem kazanlar, brülörler sistemleri hakkında; Soğutma Grubu Ürün Müdürü Aytuğ Sönmez, klima ve otomasyon sistemleri hakkında; Ürün Grup Müdürü Rıdvan Oksuz üretilen ürünlerin özellikleri ve yeni tasarlanan ürünler hakkında ve Pazarlama ve Marka Uzmanı Ece Salihoğlu ürünlerin pazardaki konumu ve markalaşmanın önemi konularında sunumlar yaptı. Eğitimin ardından öğrenciler, fabrikanın kombi üretim istasyonlarını gezip yakından görerek üretim ve montaj aşamalarını yerinde gözlemledi.

2 günlük eğitimin ardından rehber eşliğinde İstanbul turu ile eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, teknik gezinin başından sonuna kadar kendileriyle yakından ilgilenen Baymak Akademi çalışanlarına Bayburt Üniversitesi adına teşekkür ettiler.