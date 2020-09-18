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Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.


Konuyla ilgili Resmi Gazetede şu bilgilere yer verildi:


“Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.


MADDE 1 - 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.”


MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.”

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