Konuyla ilgili Resmi Gazetede şu bilgilere yer verildi:

“Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.

MADDE 1 - 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.”

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.”