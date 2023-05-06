Bayburt Üniversitesi Projede Rekorlar yılı için eğitim programına başladı

Öğretim Üyesi Galip Yılmaz'ın yaptığı “Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" başlıklı projeyi açılış programıyla hayata geçirdi.

Bayburt Üniversitesinin 5-7 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı ve 30 akademisyenin katılacağı uygulamalı eğitim programı içeren projenin açılış töreni Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşti. Açılış programında konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal, "Proje üretmek, bir akademi kültürünün en önemli kurumsal çıktısıdır. Proje üretimi odaklı yeni kurum hedeflerinde önemli başarılar yakalayan Üniversitemiz, ölçüt olarak belirlediği çıtayı her seferinde daha yukarılara taşıyarak rekorlar geliştiren bir akademi olma hedefine tez zamanda ulaşmıştır. Bu hedefin yeni rekorlara aracılık etmesi için, ülkemizde önemli bir geliştirmeye açık alan olarak tanımladığımız sosyal ve beşeri bilimler alanına odaklanıyor ve bu güzide proje ile altyapı çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimiz Müdürü ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve proje yürütücümüz Dr. Öğr. Üyesi Galip Yılmaz'ın şahıslarında, tüm proje paydaşlarımıza, eğitmenlerimize, katılımcı akademisyenlerimize şükranlarımı arz ederim." dedi. Tören bitiminde, proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan Prof. Dr. Adem Kalça, Prof. Dr. Asim Kadıoğlu, Prof. Dr. Birdoğan Baki, Prof. Dr. Bülent Güven, Doç. Dr. Suna Ersavaş Kavanoz ve proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Galip Yılmaz'a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Yılmaz, "Bu eğitim programı, özellikle akademik başarı hedefleyen araştırmacılar için önemli bir adım olacaktır. Program, projelerimizi etkili bir şekilde planlamanıza, kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanıza ve projenizin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm adımları atmanıza yardımcı olacak. Bu etkinlikle, sosyal ve beşerî bilimler alanında bilimsel araştırma projeleri hazırlama sürecinde karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmak ve başarılı bir proje hazırlama süreci için gereken tüm becerileri kazandırarak yeni projelerin alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal ile birlikte Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Didem Güleryüz, proje eğitmenleri ve akademisyenler katıldı.