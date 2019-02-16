Bayburt Üniversitesi, sağlık eğitimini tam donanımlı ambulansla güçlendirdi

Sağlık eğitimi süreçlerinde kullandığı arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve maketlerle öne çıkan Bayburt Üniversitesi, tam donanımlı ambulansla birlikte çağın standartları yakaladı. Tüm bölüm ve programların kullanımına sunulan ambulansa ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sağlık gibi yüksek hassasiyet ve pratik deneyim gerektiren bölümlerde, gerçek vakalar ve materyallere hakim olmanın fark oluşturduğunu söyledi. Coşkun, tam donanımlı Ambulansın üniversiteye kazandırılmasında büyük yardımları olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a özel teşekkürlerini sunarak, öğrencilere ve birimlere hayırlı olmasını diledi.