Bayburt Üniversitesi sağlık için yürüdü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda kurulan “Sağlık ve Çevre” temalı stant kurulumu ile başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte tüm birimlerden idareciler, akademik ve idari personellerin yanı sıra öğrenciler katıldı. Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadeleye yönelik günlük 10 bin adım önerisi dikkate alınarak tamamlanan yürüyüş Bâbertî Külliyesi içerinde yapıldı. Bireysel bir sorundan daha çok temel halk sağlığı sorunu olan obeziteye karşı birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın hedeflendiği etkinlikler kapsamında tüm stantlarda binlerce kişiye ulaşıldı.

Etkinlikleri yerinde takip ederek sosyal farkındalığa dikkat çeken, stantlarda tansiyon ve beden kitle endeksi testlerini yaptıran, çevre ve anatomi konulu sunumları dinleyen Rektör Coşkun, yürüyüşe de katıldı. Etkinlikler hakkında konuşan Rektör Coşkun, “Obezite tüm dünyada büyük çaplı insani sorunlar kapsamında tartışılıyor. Bayburt Üniversitesi olarak sosyal farkındalık ve bilgilendirme sorumluluğu ile hareket ettikleri hareketli ve canlı kampüs vizyonlarının bu bağlamda dinamik bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Rektör Coşkun, sosyal sorumluluk bilincine ortak olan öğrencilere, akademisyenlere, idari personele ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen koordinatörlere teşekkür etti.