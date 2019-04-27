Bayburt Üniversitesi Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu düzenledi

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve Türk Dünyasından 44 akademisyenin 41 bildiri sunduğu Uluslararası Sempozyumun Tören konuşmaları öncesinde Dede Korkut'u canlandıran performans sanatçısı tarafından sergilenen gösteri, sempozyum konuklarından büyük alkış aldı. Sempozyuma Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tataristan Özerk Cumhuriyeti (Rusya) ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

Sempozyumun Açılış Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dede Korkut'un adını yaşatmak için daha önce de Bayburt'ta ve Azerbaycan'da Uluslararası Sempozyumlar düzenlediklerini söyledi. Coşkun, Dede Korkut'un Anadolu coğrafyasında Bayburt'la özdeşleştiğini belirterek, bilim, kültür, sanat ve edebiyat sentezinde ortaya konan çalışmaların tarihsel bilincin kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti. Coşkun, Sempozyum katılımcılarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, Dede Korkut'un tarihselliğini farklı yönleriyle aydınlatan eserleri bilim dünyasına armağan etmekten ve farklı coğrafyalardan gelen seçkin akademisyenleri Dede Korkut diyarında buluşturmaktan memnun olduklarını söyledi.

Törende Türk Dil Kurumunu temsilen konuşan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Türk tarih ve dil bilincinin tartışıldığı her platformda Dede Korkut adının zikredilmesi gerektiğini dile getirdi. Türk kültürünün yaşatılması adına kurum olarak tüm organizasyon ve faaliyetlere paydaş olmaya çalıştıklarını kaydeden Ersoy, Dede Korkut adına düzenlenen Sempozyumun önemine dikkat çekerek Vali Ali Hamza Pehlivan ve Rektör Coşkun'a vizyonları İçin teşekkür etti.

Törende UNESCO Türkiye Milli Komisyonunu temsilen konuşan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ekici ise Dede Korkut'un sözlü tarih açısından bulunduğu kilit noktaya değinerek Almanya Dresden ve Vatikan Kütüphanesinde korunan el yazmalarından söz etti. Ekici, Bayburt'ta 2014 yılında gerçekleşen Sempozyumda verdikleri söz üzerine Dede Korkut'u Somut Olmayan Kültürel Miraslar Temsili Listesine kaydettirdiklerini ifade etti. Bayburt'un Dede Korkut Destanları açısından önemine değinen Ekici, bölgeye ilişkin çalışmalarını genişleteceklerini söyledi.

Törenin son konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan ise sözlerine organizasyon paydaşlarına teşekkür ederek başladı. Pehlivan, Bayburt coğrafyasının Türk tarihindeki yerini tescilleyen Dede Korkut'un Uluslararası katılımlı bir Sempozyumda temsil edilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Bu tarz etkinliklerden elde edilen çıktıların bir tarih ve kültür envanteri olmanın yanı sıra tanıtıcı özellikler içerdiğini aktaran Pehlivan, bildiri sunacak olan akademisyenlere başarılar diledi.

Tören sonunda Sempozyuma olan katkılarından dolayı Vali Pehlivan ve TDK Başkan Yardımcısı Ersoy'a Dede Korkut heykeli olarak tasarlanan teşekkür plaketleri takdim edildi.

Alanında uzman akademisyenlerin Bilim ve Düzenleme Kurulunda yer aldıkları Sempozyum, Prof. Dr. Kamal Abdulla'nın başkanlığındaki Açılış Oturumu ile başladı. Sempozyumun ilk gününde, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen şahsiyetler anısına Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Dirse Han ve Burla Hatun Oturumları düzenlendi.

Sempozyumun ikinci gününde ise Deli Dumrul, Basat, Kan Turalı, Selcen Hatun, Boğaç Han, Kapanış ve Değerlendirme Oturumları düzenlendi. Sempozyum süresince Dede Korkut odağında tarihsel, edebi, sanatsal, sosyolojik, anlatısal ve biyografik çözümlemeler yapıldı. Sempozyumun son gününde Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi ve Bey Böyrek Mezarını kapsayan bir gezi programı düzenlendi.