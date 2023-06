Bayburt Üniversitesi Uluslararasılaşma vizyonumuzu Afrika'nın geleceğine entegre ediyor

Uluslararası kalkınma indekslerinde geleceğin küresel gelişim merkezi olarak gösterilen Afrika ile eğitim diplomasisi ilişkilerini güçlendiren Bayburt Üniversitesi, ikili iş birliklerini ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) gerçekleştirmek üzere Mali'de bir dizi temasta bulundu.

Bayburt Üniversitesini temsilen Mali'yi ziyaret eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa Kaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak tasarlanan YÖS sınavını koordine etmenin yanı sıra çeşitli tanıtım, iş birliği ve kariyer danışmanlığı konulu eğitim diplomasisi faaliyetlerinde bulundu. Mali Asi 2000 Okulu'nda başarıyla tamamlanan ve geniş katılımın gözlendiği YÖS sınavının ardından Mali Maarif Direktörü Coşkun Yılmaz ile bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Kaya, Bayburt Üniversitesinin Afrika merkezli uluslararasılaşma vizyonunun detaylarını paylaştı. Ayrıca Mali Korodina Maarif Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Kaya, Türkiye'de ve bilhassa Bayburt Üniversitesindeki öğrencilik deneyimlerine ilişkin bir sunum yaparak öğrencilerin kariyer ilintili sorularını yanıtladı. Öğrencilerin kültürel yakınlık duyduğu Bayburt Üniversitesinin sportif, proje odaklı ve sosyal yönlü başarılarının büyük ilgi uyandırdığı toplantıda Bamako ile Bayburt arasında ortak geliştirilebilecek proje fikirleri müzakere edildi. Eğitim diplomasisi ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Bamako Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Bozkoyun ile bir araya gelerek noktalayan Dr. Öğr. Üyesi Kaya, Türkiye'nin Afrika'daki bölgesel eğitim faaliyetlerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının en önemli gündem maddeleri arasında yer alan eğitimde eşitlik olgusuna dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Mali'deki eğitim diplomasisi ziyaretine ilişkin açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Afrika'nın geçmişi sömürgeleşmiş bir coğrafyanın hazin öyküsünü içerirken, geleceği ise Türkiye'nin de paydaş olacağı bir şahlanışın öyküsünü barındırıyor. Buraya birçok ülkenin diplomatik temas için temsilci gönderdiğine şahit olabilirsiniz. Ancak buradaki kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki, Türkiye diğerlerinden farklı olarak onlardan faydalanmaya değil geleceği birlikte inşa etmeye, gönül kazanmaya geliyor. Bu farkındalıkla etkileşim kurduğumuz her yerde Bayburt'a ve Üniversitemize yönelik güzel ilgiler inşa ettik. Başarıyla tamamladığımız YÖS, önümüzdeki yıllarda Afrika ile Üniversitemiz arasında daha fazla güçlenecek olan bir bağın altyapısını oluşturuyor. Bu tarz güzel ve anlamlı ziyaretlerin önemini her daim öne çıkaran ve bizleri teşvik ederek sorumluluk duygumuza ortak olan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Türkiye'yi bir umut olarak gören kardeşlerimizin gözündeki ışığı canlandırdığı için buradaki herkes adına teşekkürler ve selamlar taşıyorum. Afrika'nın her noktasına ulaşmasını hedeflediğimiz bu vizyon, Bayburt'un sanılandan çok daha büyük bir şehir olduğunu kanıtlayacaktır." dedi.