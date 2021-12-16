Bayburt Üniversitesi üst yönetimi engelli öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Konukevi Kahvaltı Salonunda düzenlenen kahvaltı programına, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Nazmi Karabulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım ile şube müdürleri, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrenci temsilcileri katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programında engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Türkmen, her zaman engelli vatandaşlarımızın, kurumumuzda görev yapan engelli personelimizin ve eğitimlerine devam eden engelli öğrencilerimizin yanında olduklarını belirtti.

Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli öğrenci ve personellerin sorunlarını dinleyip çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Rektör Türkmen, erişilebilir kampüsler inşa ederek engellilerin üniversitedeki tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça mutlu olduklarını dile getiren engelli öğrenci temsilcileri, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.