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Bayburt Üniversitesi voleybol erkek takımı ikincilik elde etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen üniversiteler arası voleybol 2.

Lig gurup birinciliği turnuvasında Bayburt Üniversitesi Voleybol Erkek takımı ikincilik elde etti.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 09-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen üniversiteler arası voleybol 2. Lig grup birinciliği turnuvasına altı üniversitenin voleybol erkek takımları katıldı. Turnuva boyunca oldukça başarılı şekilde mücadele eden Bayburt Üniversitesi takımı, finale yükseldi. Turnuvada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini 3-0, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini 3-2, Karadeniz Teknik Üniversitesini 3-2 ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini 3-0'lık skorlarla geçen Bayburt Üniversitesi finalde Gümüşhane Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.


Final mücadelesinde de başarılı bir oyun sergileyen, Öğretim Görevlisi Hüsniye Bülbül yönetimindeki Bayburt Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, üniversiteler arası voleybol 2. Lig grup birinciliği turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

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