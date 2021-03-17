Bayburt Üniversitesi yeni bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor

Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse sanatsal ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

Yeni açılan bölüm ve programların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılan bütün yeni program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin bir göstergesidir. Var olan bölüm ve programlarımızla birlikte yeni açılan bölüm ve programlarımızla öncelikle; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin, alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına imkân sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.