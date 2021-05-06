Bayburt Üniversitesi yeni bölüm ve programlarla büyümeye devam ediyor

Kurulduğu ilk günden bu yana hem akademik yönü hem de fiziki imkânları ile büyümeye ve gelişmeye hızla devam eden Bayburt Üniversitesi, yeni akademik yılda da öğrenci alımı yapacağı yeni bölüm ve programlarla bu hızlı büyümeyi sürdürüyor.

Mevcut akademik birimlere ilaveten yeni akademik yılda, bölgenin gerek ekonomik gerek sağlık gerekse tarihi ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlayabilecek öğrencilerin yetiştirileceği; Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sosyal Güvenlik programı, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programı Bayburt Üniversitesine kazandırıldı.

Yeni açılan bölüm ve programların Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Açılan bütün yeni program ve bölümlerimiz, Bayburt Üniversitesinin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin önemli bir göstergesidir. Var olan bölüm ve programlarımızla birlikte yeni açılan bölüm ve programlarımızla öncelikle; şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin, alanlarında tam donanımlı yetişmiş yeni bireyler kazanmasına imkân sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Açılan bölüm ve programlarla birlikte Bayburt Üniversitesinde gerçekleştirecekleri faaliyetlerle de ülke adına faydalı çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin daha da gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.