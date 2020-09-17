Bayburt Üniversitesi, YÖKAK Memnuniyet Anketinde birçok üniversiteyi geride bıraktı

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personellerin memnuniyetlerine yönelik yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Değişik parametreler dikkate alınarak yapılan memnuniyet anketi çalışmasında "Kuruma Ait Genel Bilgiler", "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" şeklinde beş farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı.

YÖKAK tarafından belirlenen iç değerlendirme ölçütlerine göre her yıl üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları ve belirlenen diğer göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Bayburt Üniversitesi yüzde 80'lik memnuniyet oranı ile 88 Devlet üniversitesinin yer aldığı idari personel memnuniyet anketi değerlendirmesinde 9. sırada; akademik personel memnuniyet anketi değerlendirmesinde ise 17. sırada yer alarak birçok köklü devlet üniversitesini geride bırakmayı başardı.