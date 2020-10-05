Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Çeşitli kriterlere göre her yıl Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP 2020-2021 listelerini yayınladı.

URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde sıralandı.

Önceki yıllardaki URAP verilerine kıyasla bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Bayburt Üniversitesi, 2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı. Bu verilere göre Bayburt Üniversitesi, 2019-2020 verilerine göre Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasında 41. sırada yer alırken, 2020-2021 verilerine göre ise 85 üniversite içerisinde 37. sırada; 2019-2020 sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasından 45. sırada yer alırken, 2020-2021 sıralamasında 95 üniversite arasından 44. sırada yer aldı.

2019-2020 URAP verilerine göre toplam 166 üniversite arasından 109. sıra yer alan Bayburt Üniversitesi, bu yıl yine 166 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği 2020-2021 verilerine göre ise tüm üniversiteler genel sıralamasında 340.41 puanla 106. sırada yer alarak yükselişini sürdürüyor.